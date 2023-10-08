المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي يعلن حالة الحرب

غزة - (د ب أ)

أعلن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل حالة الحرب، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس، مما يسمح باتخاذ "خطوات عسكرية بعيدة المدى"، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو إن الحرب، التي أسفرت منذ اندلاعها عن مقتل المئات من الجانبين منذ أن شنت حماس هجماتها أمس السبت والتي أعقبتها ضربات إسرائيلية انتقامية، "فُرضت على إسرائيل من خلال هجوم إرهابي دموي من غزة".

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.