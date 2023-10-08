الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي

كتبت- سلمى سمير:

أعلن مدير عام أوقاف الخليل نضال محمد أمين الجعبري، اليوم الأحد، تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقال الجعبري، إن أبواب المسجد مفتوحة أمام المصلين والزوار، مشيرًا إلى أن تراجع الاحتلال يدل على تخبط تشهده الإدارة الإسرائيلية إضافة إلى الإساءة لقدسية الحرم الإبراهيمي وتناقضه مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

وقال الجعبري خلال تصريحاته " ما يحدث هو أمر جلل وخطير ويشير بما لا يدع للشك للنية والخطة الموضوعة على أعلى المستويات الاسرائيلية، الهادفة لتهويد الحرم الابراهيمي الشريف، وهذه العقوبات الجماعية مستنكرة ومرفوضة جملةً وتفصيلا ".

وكانت سلطات الاحتلال الإٍسرائيلي أعلنت إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، اليوم الأحد عقب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة والبلدات المحيطة به، ووضع لافتة كتب عليها " تم إغلاق الحرم الإبراهيمي حتى إشعار آخر"، مع تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق كافة البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للحرم.