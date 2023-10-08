بولندا تجلي مواطنيها من إسرائيل

وارسو - (د ب أ)

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأحد، أن بولندا ستقوم بإجلاء مواطنيها من إسرائيل جوا عقب الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس هناك.

وقال دودا إن القوات الجوية البولندية سترسل عدة طائرات نقل إلى إسرائيل لهذا الغرض.

وأضاف دودا، عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، "سيوفر جنود من قواتنا الخاصة الحماية والأمن على متن الطائرات".

وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن "الوضع خطير للغاية" وناشدت المواطنين البولنديين في إسرائيل اتباع تعليمات السلطات المحلية بعناية.