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BBC

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 600 شخص جراء عملية "طوفان الأقصى"

02:47 م الأحد 08 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى

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وكالات

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن نحو 600 شخص على الأقل قتلوا خلال الأحداث التي شهدتها إسرائيل منذ فجر السبت، حسبما نقلت فضائية "العربية".

وتستمر المعارك غداة عملية عسكرية مباغتة شنّتها الفضائل الفلسطينية وأطلقت عليها "طوفان الأقصى"، بينما ردت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على قذائف أطلقت من جنوب لبنان أصابت موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في مزارع شبعا في هجوم تبناه حزب الله.

تتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وشنت حركة حماس، عملية عسكرية مباغتة أمس السبت، أطلقت عليها "طوفان الأقصى" وتسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل.

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