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BBC

قوات الاحتلال تطارد سيارة للمقاومة بعد اتجاهها لوسط البلاد

01:03 م الأحد 08 أكتوبر 2023

عملية طوفان الأقصى

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تل أبيب - (د ب أ)

قامت قوات الأمن الاسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بمطاردة سيارة يشتبه في أنها تقل ما وصفتهم بـ "الإرهابيين" في منطقة عسقلان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن السيارة المشتبه بها تتجه شمالا نحو وسط البلاد.

وكانت الصحيفة الاسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اشتبكت في معركة مع ما لا يقل عن 10 من مقاتلي حماس في كفار عزة، وهي بلدة تقع على الحدود الإسرائيلية مع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن القتال في بلدة كفار عزة (الواقعة بين مستوطنتي نتيفوت وسديروت) مستمر، مضيفا أن "الجنود يقاتلون ببسالة من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس داخل البلدة الإسرائيلية".

وفي الوقت الذي يتم فيه عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من الإعلان عن عدد معين للرهائن.

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