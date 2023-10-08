السلطات الأفغانية: الزلازل دمرت 13 قرية
إسلام آباد - (د ب أ)
قالت السلطات المحلية، إن الزلازل المدمرة التي ضربت غرب أفغانستان أسفرت عن تدمير 13 قرية بصورة كبيرة.
وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية في كابول اليوم الأحد، إن المتطوعين يقومون بالبحث عن ناجين محتملين أسفل الأنقاض. وقدرت الهيئة عدد القتلى بـ 2053 و المصابين بأكثر من 1200 شخص.
وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ثمان هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران خلال فترة قصيرة صباح أمس السبت.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 4.6 و 6.3 على مقياس ريختر. ووقعت الهزات شمال غرب بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات.
سوق مصراوى
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
أحدث موديلات الساعة الكلاسيكية للرجال في عام 2023.. بأسعار تبدأ منتفاصيل
فيديو قد يعجبك: