كتائب القسام: نخوض معارك ضارية في عدة مواقع

غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، أن مقاتليها لا يزالون يخوضون "اشتباكات ضارية" في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة.

وقالت القسام، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه "لا يزال مجاهدو الكتائب يخوضون اشتباكات ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم".

وأضاف البيان "تقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية".

وصرح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان، بأن "المقاومة تمتلك من أوراق القوة ما يمكنها من وضع حد لعدوان الاحتلال وحكومته الفاشية وتدفعه ثمن استمرار عدوانه وجرائمه".

وحذر القانوع من أنه "كلما تمادى الاحتلال في عدوانه واستهدف الأبراج والمدنيين زادت فاتورة الحساب وستفاجئه المقاومة بضربات موجعة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مئات من نشطاء حماس الذين تسللوا إلى الأراضي المحتلة وتم أسر العشرات من المخربين.

وذكر الجيش، في بيان، أنه استهدف نحو 426 هدفًا "إرهابيًا" في قطاع غزة، فيما يواصل "تطهير البلدات الإسرائيلية من وجود المخربين و ضرب أوكار الإرهاب في القطاع".

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 313 مع تواصل هجمات إسرائيل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بينهم 20 طفلا فيما أصيب 1990 آخرين بجروح بينهم 120 طفلا.

وأطلقت "حماس" عملية غير مسبوقة ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح أمس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برجا سكنيا.