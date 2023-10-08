لليوم الثاني على التوالي.. استمرار المعارك بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وكالات

تتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وشنت حركة حماس، عملية عسكرية مباغته أمس السبت، أطلقت عليها "طوفان الأقصى" وتسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل.

وأوقعت المواجهات مئات القتلى في صفوف الجانبين، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب عدة مبان في غزة مع استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.

وردت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأحد على قذائف أطلقت من جنوب لبنان أصابت موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في مزارع شبعا، في هجوم تبناه حزب الله. تابعوا التغطية المباشرة على فرانس24 على مدار الساعة.