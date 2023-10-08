ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 313 فلسطينيًا

غزة - (د ب أ)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، اليوم الأحد، إلى 313 في اليوم الثاني من تواصل هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بـ "استشهاد 313 مواطناً وإصابة 1990 مواطنا بجراح مختلفة في اليوم الثاني العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح أمس بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عن تسلل أكثر من ألف مقاتل من نشطاء حماس وفصائل أخرى إلى بلدات ومستوطنات إسرائيل المحاذية لقطاع غزة.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وتضمنت العملية الإسرائيلية شن سلسلة كبيرة من الغارات على منازل ومقرات حكومية ومواقع لحركة حماس فضلا عن تدمير برج سكني.