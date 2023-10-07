الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل قائد بارز في صفوفه خلال اشتباكات مع فلسطينيين

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد لواء ناحال في الجيش خلال مواجهات مع مسلحين في معبر كرم أبو سالم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الفلسطينيين بالقرب من كرم أبو سالم".

وكان الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أعلن أن القتال يدور في 22 موقعا مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك موقعين يوجد بهما احتجاز رهائن.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت إن "حماس احتجزت رهائن في قطاع غزة.. وقتل عدد من الجنود في الاشتباكات".

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