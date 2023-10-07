مقتل نحو 120 شخصًا وأكثر من ألف جريح في زلزال بأفغانستان

مقتل نحو 120 شخصًا وأكثر من ألف جريح في زلزال بأفغ

وكالات

قُتل ما لا يقل عن 120 شخصا وأُصيب أكثر من ألف آخرين بجروح جراء زلزال عنيف ضرب غرب أفغانستان صباح السبت.

وأشار تقرير صادر عن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأنه "من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

تسبب زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان صباح السبت في سقوط حوالي 120 قتيلا فيما أصيب أكثر من ألف بجروح، وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، في ظل توقعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن انهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري "حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصا على الأقل".

وقالت الهيئة الأمريكية، إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

وتعاني أفغانستان من أزمة إنسانية طاحنة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة في العام 2021.