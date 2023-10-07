مصر تجري مشاورات مكثفة مع السعودية والأردن لبحث التصعيد في غزة

وكالات:

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، مشاورات مع السعودية والأردن لتكثيف جهود احتواء التصعيد في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، نشره الحساب الرسمي لمتحدث الخارجية على موقع إكس، اليوم السبت إن "مشاورات مصرية - سعودية ومصرية- أردنية لتكثيف جهود احتواء التصعيد فى قطاع غزة".

وأضاف أن "شكرى أكد فى اتصالاته على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، و توحيد رسائل المجتمع الدولى للمطالبة بوقف العنف، وإتاحة الفرصة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد أن سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً عصر يوم السبت ٧ أكتوبر الجاري مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، اتصالاً بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسئوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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