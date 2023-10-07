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BBC

ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 150 شخصا وإصابة المئات

08:28 م السبت 07 أكتوبر 2023

القتلى الإسرائيليين

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وكالات:

أفادت وسائل إعلام عبرية، بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 150 شخصا، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة.

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس الفلسطينية تحتجز رهائن في قطاع غزة، مشيرا إلى مقتل عدد من الجنود في الاشتباكات.

وأشار إلى أن القتال مستمر حاليا في 22 موقعا، وأنه سيتم نشر أربع فرق على حدود غزة، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة بالفعل.

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