(بالفيديو) لحظة تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج فلسطين وسط غزة

ندى محرم

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برج فلسطين المكون من 14 طابقًا في حي الرمال وسط مدينة غزة، وتدميره بشكل كلي.

ويضم البرج العشرات من المؤسسات الأهلية والشقق السكنية ومئات من السكان.

تغطية صحفية: "لحظة تدمير طيران الاحتلال لبرج فلسطين في غزة. pic.twitter.com/Rz4EbJwx2h — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف البرج، وتم تسويته بالأرض.

ولا تزال طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها تحلق في أجواء قطاع غزة، وعلى ارتفاعات مختلفة، بالتزامن مع استهداف مناطق وأماكن مختلف بالمحافظات الخمس.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى، تم إعلان حالة الطوارئ في أنحاء إسرائيل كافة.

وتشمل حالة الطوارئ المدنية قيودًا على الحركة والتنقل، وفرض حظر التجول في بعض المناطق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة.

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