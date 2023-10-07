المقاومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "مغبة ارتكاب أي حماقة" في غزة

غزة - (د ب أ):

حملت المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "مغبة ارتكاب أي حماقة" ضد القطاع.

وحثت الفصائل في بيان مشترك تلقت وكال الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، المقاتلين على "المزيد من الصمود والثبات والعمل بكل قوة لحماية شعبنا والرد على عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى".

وشددت الفصائل على أن "عنوان هذه المعركة هو الدفاع عن القدس والأقصى والأسرى، الأمر الذي يفرض انخراط الأمة ومحور القدس فيها في هذه المعركة البطولية".

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" منذ ساعات صباح اليوم بشكل مباغت ومن دون أي مقدمات ميدانية.

وبدأ هجوم "حماس" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات تسلل غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل عن أكثر من 40 قتيلاً و740 جريحاً على الأقل منذ الصباح.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

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