الجامعة العربية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري

وكالات:

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري.

وقال أبو الغيط، إنه حذر من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة، يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار علي المدي المنظور.

وأكد متحدث الأمين العام، أن دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أية فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، لديه اقتناع كامل بمسئولية المجتمع الدولي عن الوضع الحالي في ظل غياب أي رد فعل حقيقي على سياسات اليمين الإسرائيلي المستفزة ضد المقدسات الإسلامية والمضادة لحل الدولتين والتي تحاول إجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٦٧.

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