100 قتيل إسرائيلي وأكثر من 800 مصاب في عملية طوفان الأقصى

وكالات

أفادت صحيفة ذا تايم أوف إسرائيل، ارتفاع عدد قتلى عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إلى نحو أكثر من 100 قتيل حتى الآن.

ولفتت الصحيفة إلى إصابة نحو 800 شخص في عملية طوفان الأقصى.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم السبت، حالة الطوارئ المدنية في جميع أنحاء إسرائيل، في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وتابع وزير الأمن الإسرائيلي، أن حالة الطوارئ المدنية ستمنح جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة المزيد من الصلاحيات للرد على المقاومة الفلسطينية.

وتشمل حالة الطوارئ المدنية قيودًا على الحركة والتنقل، وفرض حظر التجول في بعض المناطق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

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