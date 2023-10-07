طوفان الأقصى.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مناطق متفرقة بغزة

ندى محرم

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على عدد من المناطق المختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت شرق منطقة المطار شرقي رفح وموقع (إيرز) العسكري شمال القطاع.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن طائرات الاحتلال استهدفت أرضًا زراعية وموقعاً في بيت لاهيا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال في بيان له، أن الطائرات الحربية أغارت على 17 مجمعاً عسكرياً و4 مراكز تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

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واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

https://youtube.com/shorts/jB07aYR80ig?si=urWoMmcQHyE4pg19

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

https://youtube.com/shorts/DFFBqLj7STg?si=VeImU8s2lqQMt3Lo

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى، تم إعلان حالة الطوارئ في أنحاء إسرائيل كافة.

وتشمل حالة الطوارئ المدنية قيودًا على الحركة والتنقل، وفرض حظر التجول في بعض المناطق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن العامة.

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