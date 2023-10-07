إعلام إسرائيلي: المقاومة أسرت 53 إسرائيليا على الأقل منذ بدء طوفان الأقصى

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ المقاومة الفلسطينية أسرت نحو 53 إسرائيليا على الأقل منذ الصباح مع بدء طوفان الأقصى.

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت عن إعطاء مهلة إلى الإحتلال الإسرائيلي، لإخلاء مدينة عسقلان خلال ساعتين.

وهددت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أنّه حال عدم استجابة الاحتلال الإسرائيلي، ومغادرة مدينة عسقلان، فإنّه سوف مالا يتوقعه أحد بعد الساعتين.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في مستوطنة سيديروت وسقوط نحو 10 قتلى في الشوارع.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّه تم الإبلاغ عن عشرات المفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

بيان رسمي لشرطة الاحتلال: المقاومة الفلسطينية أسرت وقتلت عشرات من العناصر بعد اقتحام مقر الشرطة في "سيديروت" المحاذية لشمال قطاع #غزة.#وقائع pic.twitter.com/30LQR1VpC4 — وقائع (@waqa2e3) October 7, 2023

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

الفصائل الفلسطينية تسحب الغنائم مع جثث الجنود الاسرائيليين إلى داخل قطاع #غزة .



الشباب عملو دبكة عليهم 😂👀 pic.twitter.com/jSWpAjKvlp — Abdo Ahmad AlDibo (@al3rab963sy) October 7, 2023

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

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