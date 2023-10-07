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BBC

طوفان الأقصى و السيوف الحديدية.. ماذا يحدث في فلسطين؟ (فيديو)

02:06 م السبت 07 أكتوبر 2023

طوفان الأقصى أرشيفية

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مصراوي

هجوم من البر والجو، في مشهد وصفه فلسطينيون بأنه لم يشهده الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب الـ6 من أكتوبر عام 1973، التي كانت ذكراها الـ50 أمس الجمعة.

بدأت الأرقام الأولية تتحدث عن عشرات القتلى وعشرات الأسرى من صفوف الاحتلال الإسرائيلي، إذ دخلت قوات المقاومة الفلسطينية إلى العمق الإسرائيلي، برًا وجوًا.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من الاستيلاء عن دبابات وجنود، وأسر الإسرائيلين، كما خاضوا اشتباكات وجهًا لوجه مع قوات الاحتلال، فقد كانت عملية طوفان الأقصى مفاجئة للاحتلال.

نشر المركز الإعلامي في فلسطين، فيديو يرصد لحظة هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد اقتراب عناصر من المقاومة الفلسطينية، من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة.

وسيطرت قوات المقاومة الفلسطينية على على 7 مستوطنات حدودية، وأسر نحو 35 إسرائيليًّا حتى الآن.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "545 مستوطنا نقلوا إلى المستشفيات حتى الآن بفعل عملية طوفان الأقصى".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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