إعلان

BBC

مصر تجري اتصال هاتفي مع الأردن بشأن وقف التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

01:48 م السبت 07 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية، أجرى يوم 7 أكتوبر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

هذا، وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

سوق مصراوى

وزارة الخارجية الأردن إسرائيل عملية طوفان الأقصى طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- طوفان الأقصى.. المقاومة الفلسطينية تشن حربًا على إسرائيل