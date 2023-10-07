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BBC

(بالفيديو) مشاهد استيلاء المقاومة الفلسطينية على مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن طوفان الأقصى

01:01 م السبت 07 أكتوبر 2023

استيلاء المقاومة الفلسطينية على مواقع عسكرية إسرائ

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وكالات

بث الإعلام العسكري لكتائب القسام، مشاهد تظهر سيطرته على موقع ناحل عوز شرق غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

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