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BBC

استشهاد 20 فلسطينيًّا وعشرات الإصابات في غزة بعد عملية طوفان الأقصى

12:33 م السبت 07 أكتوبر 2023

عملية طوفان الأقصى أرشيفية

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وكالات

استشهد 20 فلسطينيًّا وعشرات الإصابات الحرجة جراء العمليات الإسرائيلية في غزة، حسبما أفادت فضائية العربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في جميع المستشفيات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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