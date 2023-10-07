"ابدأ باختطاف العرب وقتلهم".. رسائل تصل على هواتف الإسرائيليين بعد طوفان الأقصى (صورة)

كتبت- مصراوي

وصلت رسائل قصيرة على هواتف الإسرائيليين في أماكن مختلفة داخل تل أبيب وغيرها من المدن المحتلة، تفيد بالتصعيد ضد العرب داخل إسرائيل.

الرسائل التي تم إرسالها على هواتف الإسرائيليين،جاء أبرز ما فيها "الرجاء الحذر، لقد حان الوقت أيها اليهود الأعزاء، لاتخاذ إجراءات مضادة.. ابدأ باختطاف العرب وقتلهم دون خوف، هل ترى عربيّا في الشارع قم بتحميله على السيارة وإساءة استخدامه ولا تنسى التقاط صورة وتحميلها".

ويتعرض الأطفال والنساء والشيوخ للاعتداء بلا رحمة، كل عربي بغض النظر عن عمره وجنسه معرض للخطف، والقتل مباشرة".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

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واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

الفصائل الفلسطينية تسحب الغنائم مع جثث الجنود الاسرائيليين إلى داخل قطاع #غزة .



الشباب عملو دبكة عليهم 😂👀 pic.twitter.com/jSWpAjKvlp — Abdo Ahmad AlDibo (@al3rab963sy) October 7, 2023

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

مشاهد للمقاومة الفلسطينية في قلب مستوطنات غلاف #غزة... يوم عز والله💛✌️ pic.twitter.com/F4U0nqM8Rz — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) October 7, 2023

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

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