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BBC

طوفان الأقصى.. ألمانيا تدعو رعاياها في إسرائيل البقاء قريبا من الملاجئ

12:15 م السبت 07 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

دعا السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، رعايا بلاده إلى البقاء بالقرب من الملاجئ في ضوء القصف الصاروخي من غزة.

وكتب السفير الألماني على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم السبت: "إلى جميع المواطنين (الألمان) في إسرائيل: إطلاق الصواريخ من غزة مستمر وهناك خطر متزايد بوجه عام"، مؤكدا أهمية الاطلاع على الوضع واتباع تعليمات قوات الأمن، وأضاف: "انتبهوا لأنفسكم!".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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