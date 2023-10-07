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BBC

طوفان الأقصى.. رئيس وزراء إسرائيل يدعو المزيد من جنود الاحتياط لإعادة المستوطنات

12:00 م السبت 07 أكتوبر 2023

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيدعو المزيد من جنود الاحتياط، لإعادة المستوطنات التي سيطرت عليها المقاومة الفلسطينية، حسبما أفادت فضائية العربية.

وتابع نتنياهو، أن المقاومة الفلسطينية ستدفع الثمن كما لم تدفعه من قبل، لافتًا إلى أن الاحتلال في حرب وسننتصر فيها والمقاومة فتحت جبهة ضد إسرائيل.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل محاول حماية المستوطنات ومواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"

وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.

لمزيد من التفاصيل ومتابعة كل ما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في تغطية خاصة (اضغط هنا)

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