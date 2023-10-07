مستشفيات إسرائيلية: إصابة أكثر من 100 شخص بينهم حالات خطيرة في عملية طوفان الأقصى

وكالات

أعلنت مستشفيات إسرائيلية اليوم السبت، عن إصابة أكثر من 100 شخص في الهجمات الصاروخية من جانب المقاومة الفلسطينية، في جنوب ووسط البلاد ،البعض منهم حالتهم خطيرة.

وقالت مستشفى سوراكا في بئر سبع، إنها استقبلت 80 مصابا،البعض منهم في حالة خطيرة للغاية، بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وقال مركز عساف هاروفيه ميديكال قرب تل أبيب إن يعالج 17مصابا، اثنان منهم حالتهما خطيرة وهناك شخص حالته متوسطة ، والباقون إصاباتهم طفيفة.

وقال مركز كابلان ميديكال، أنه يعالج 21 مصابا منهم اثنان حالتهما خطيرة ويتم إجراء عمليات لهم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية اليوم، هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي انضمامها للهجوم.