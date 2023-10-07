إذاعة الاحتلال: المقاومة الفلسطينية أسرت 35 جنديًّا إسرائيليًّا حتى الآن عملية طوفان الأقصى

إذاعة الاحتلال: المقاومة الفلسطينية أسرت 35 جنديًّا إسرائيليًّا حتى الآن عملية طوفان الأقصى
وكالات
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر 35 إسرائيليًّا حتى الآن، حسبما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
وحض الشعب الفلسطيني على "إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة".
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هدفًا موقعًا للمقاومة الفلسطينية غرب رفح جنوب قطاع غزة.
كما قصفت هدفًا قرب دوار التعليم شمال قطاع غزة
وجاء هذا ضمن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي، "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة بفلسطين، ردًا على عملية طوفان الأقصى.
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