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بيان عاجل من مصر بعد اقتحام المقاومة الفلسطينية مستوطنات إسرائيلية

11:13 ص السبت 07 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري.

وحثت الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

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المقاومة الفلسطينية مستوطنات إسرائيلية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

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عاجل| بيان عاجل من مصر بعد اقتحام المقاومة الفلسطينية مستوطنات إسرائيلية