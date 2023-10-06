ألمانيا تدعو إلى انضمام سريع لدول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

تيرانا - (د ب أ):

في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تسريع انضمام دول منطقة غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة في العاصمة الألبانية تيرانا إن "هجوم روسيا على أوكرانيا يجعل توسيع الاتحاد الأوروبي لضم غرب البلقان ضرورة جيوسياسية".

وأدلت الوزيرة بتصريحاتها في اجتماع مع نظرائها من صربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتنيجرو (الجبل الأسود) والبوسنة والهرسك وألبانيا.

وأضافت بيربوك أنه "في كييف، تستطيع أن تلمس كيف يحترق شعب أوكرانيا بشدة من أجل أوروبا. هذا الحماس متبادل بوجه خاص من جانب شباب غرب البلقان".

وقالت إنها مسألة تتعلق بترك "منطق كل شيء أو لا شيء" في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي. ويجب دمج هذه الدول اقتصاديا في الغرب حتى قبل أن تصبح أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ويعد الاجتماع في تيرانا جزءا مما يطلق عليه بعملية برلين، التي أطلقتها ألمانيا في عام 2014، بهدف تشجيع الدول الست بغرب البلقان وتقديم المشورة لها، إذ أنها ليست بعد أعضاء بالاتحاد الأوروبي.