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BBC

الرئيس الأوكراني يدين هجومًا روسيًّا على مبنى سكني في خاركيف

06:24 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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(د ب أ)

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغارات التي شنتها روسيا بمسيرات وقذائف مدفعية في وقت سابق اليوم الجمعة، على منطقة خاركيف بأوكرانيا والتي أسفرت عن مقتل طفل في العاشرة من عمره، ووصفها بأنها "إرهاب روسي" جديد.

وأضاف زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي إكس "تويتر" سابقا ، إن الهجوم الروسي، أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وذكرت التقارير أن هذا العدد يشمل طفلا يبلغ من العمر 11 شهرًا، وأظهر مقطع فيديو دمارا شديدا في الشارع في منطقة سكنية.

ويأتي ذلك عقب يوم من هجوم على نفس المنطقة أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلًا.

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