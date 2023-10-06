50 معتقلا فلسطينيا يعلنون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال

رام الله- (د ب أ)

أعلن 50 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الجمعة، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك، إن إضراب المعتقلين الخمسين جاء احتجاجا على نقلهم من سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة".

وذكر البيان أن هؤلاء المعتقلين سلموا، صباح اليوم، رسالة إلى إدارة السجون تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم، احتجاجا على عملية "النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم وعزلهم بشكل جماعي في قسم 10 في سجن نفحة واحتجازهم في ظروف قاسية".

وبحسب البيان، فإن معتقلي "ريمون" ومن جرى نقلهم إلى سجن "نفحة"، كانوا قد أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن "التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق المعتقلين".

وتعتقل إسرائيل أكثر من أربعة ألاف فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.

يأتي ذلك فيما يواصل المعتقل كايد الفسفوس (34 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 65 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط مخاوف كبيرة على حياته.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ومن النوم المتقطع.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر" رفضت أمس الخميس، الاستئناف المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين للمعتقل الفسفوس من أجل الإفراج عنه لأسباب صحية.