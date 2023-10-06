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الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن الإيرانية الفائزة بجائزة نوبل للسلام

04:15 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

نرجس محمدي

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جنيف- (د ب أ)

طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية، السجينة، نرجس محمدي بعدما تم إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2023.

وقالت ليز ثروسل، المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف: "إن النساء في إيران كن مصدر إلهام للعالم. رأينا بسالتهن وإصرارهن في مواجهة الأعمال الانتقامية والتخويف والعنف".

وأضافت: "نطالب بالإفراج عنها، وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السجناء في إيران".

وقالت أليساندرا فيلوتشي، المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "كان واضحا للغاية في الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في إيران".

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