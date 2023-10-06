وزير الدفاع الروسي يدعو إلى تسريع إنتاج قاذفات سو-34

كتبت- ندى محرم

دعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، يوم الجمعة 6 أكتوبر إلى تسريع إنتاج طائرات القاذفة التكتيكية Su-34 لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، نقلاً عن بيان صحفي للجيش الروسي، خلال زيارة لمصنع طائرات في نوفوسيبيرسك في سيبيريا: "هذه الطائرات لديها أكبر قدر من العمل، حيث تقوم بما بين أربع وخمس رحلات يوميًا". مشددًا على أنه "لهذا السبب يجب عليهم تسريع" إنتاجها.

وبدأت روسيا في تطوير هذا النوع من القاذفات في سبعينيات القرن الماضي، وعلى مر السنين أصدرت نسخا محدّثة منها، تستطيع حمل ما يصل إلى 12 صاروخا نوويا، وبوسعها إلقاء 24 طنا من القنابل.

وتصل السرعة القصوى لهذه القاذفة إلى أكثر من 2200 كيلومتر في الساعة، كما يطلق عليها اسم "البجعة البيضاء" بشكل عام، لكن كل طائرة منها تحمل اسم شخص ما بارز في مجال الفضاء، وتحمل واحدة منها اسم فالنتينا تريشكوفا، وهي أول امرأة روسية تصعد إلى الفضاء.

وزادت روسيا الإنفاق الدفاعي بنسبة 68 بالمئة لعام 2024، مما يمثل حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتخطى الإنفاق المخصص للسياسات الاجتماعية.