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تركيا تقصف مناطق شمال أربيل بكردستان العراق

01:27 م الجمعة 06 أكتوبر 2023

تركيا تقصف مناطق شمال أربيل بكردستان العراق

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وكالات

شنت المدفعية التركية اليوم الجمعة، قصفًا على مناطق شمال أربيل بكردستان العراق.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الجمعة، بأن المدفعية التركية قامت بقصف مناطق في ناحية "شيروان مزن" شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية عراقية نقلا عن المصادر الأمنية، فإن "إحدى قذائف المدفع سقطت بالقرب من قرية (ليري) التابعة للناحية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في حوالي 12 قرية في المنطقة".

وبحسب المصادر، لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين جراء هذا القصف.

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