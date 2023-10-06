تركيا تقصف مناطق شمال أربيل بكردستان العراق
وكالات
شنت المدفعية التركية اليوم الجمعة، قصفًا على مناطق شمال أربيل بكردستان العراق.
وأفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الجمعة، بأن المدفعية التركية قامت بقصف مناطق في ناحية "شيروان مزن" شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
ووفقا لوسائل إعلام محلية عراقية نقلا عن المصادر الأمنية، فإن "إحدى قذائف المدفع سقطت بالقرب من قرية (ليري) التابعة للناحية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في حوالي 12 قرية في المنطقة".
وبحسب المصادر، لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين جراء هذا القصف.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أحدث ساعة ذكية بأسعار تبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أحدث هواتف ذكية في 2023 بأسعار تبدأ من 1690 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موديلات الأحذية النسائية لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: