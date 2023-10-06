وزيرة الخارجية الألمانية تناقش مع دول غرب البلقان التقارب مع الاتحاد الأوروبي

(د ب أ)

في ضوء التوترات المتصاعدة بين صربيا وكوسوفو، تناقش وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك آفاق تقارب دول غرب البلقان مع الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في العاصمة الألبانية تيرانا.

ويعتبر الاجتماع الدوري تحضيرًا لما يسمى بقمة عملية برلين المقرر عقدها في 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وتهدف عملية برلين، التي بدأتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2014، إلى تعريف الدول الست في غرب البلقان بمعايير الاتحاد الأوروبي وقواعده وممارساته.

ويجري الاتحاد الأوروبي بالفعل مفاوضات بشأن انضمام صربيا ومقدونيا الشمالية ومونتنيجرو وألبانيا إلى عضويته. وتعتبر البوسنة والهرسك دولة مرشحة، وكوسوفو دولة مرشحة محتملة.

وأعلن الإقليم الصربي السابق، كوسوفو، استقلاله عام 2008، بينما لا تعترف صربيا بذلك. وتصاعدت التوترات بين الطرفين مؤخرا بعد أن هاجمت قوات شبه عسكرية صربية ضباط شرطة في شمال كوسوفو في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مهاجمين وضابط شرطة كوسوفي.

وترى حكومة كوسوفو أن حكومة صربيا هي العقل المدبر لهذا الهجوم. كما اتهمت الولايات المتحدة وكوسوفو صربيا بزيادة تواجد قواتها على حدود كوسوفو في ضوء هذا الهجوم. وتنفي بلجراد الأمرين.