كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة الدعم المالي للاجئين الفلسطينيين

(د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، اليوم الجمعة، بمواصلة المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.

وأدلى بارك بهذه التصريحات قبل اجتماعه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في وزارة الخارجية في سول، حيث من المقرر أن تكون كوريا الجنوبية عضوا غير دائم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال بارك: "ستشغل كوريا الجنوبية مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارا من العام المقبل ولمدة عامين". وأضاف "باعتبارنا عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإننا ملتزمون بلعب دور بناء بشأن القضية الفلسطينية".

وتابع وزير الخارجية الكوري الجنوبي: "سنواصل أيضا زيادة مساهماتنا المالية للوكالة حتى نتمكن من دعم سبل عيش اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل".

من جانبه، شدد لازاريني على أهمية شراكة وكالته مع سول لحل القضية الفلسطينية.

ودعا أيضًا إلى "الاهتمام والدعم لـ اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا ينتظرون لفترة طويلة جدا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم".