البيت الأبيض: الرئيس الألماني يزور الولايات المتحدة غدا
واشنطن - (د ب ا):
أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سوف يزور واشنطن غدا الجمعة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
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