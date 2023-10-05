جوتيريش: الهجمات ضد المدنيين في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي
نيويورك - (د ب أ):
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم الصاروخي على قرية في منطقة خاركيف الأوكرانية.
وقال جوتيريش من خلال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: "إن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية محظورة بموجب القانون الدولي ولا بد أن تتوقف فورا".
وقدم "أحر التعازي" إلى أسر الضحايا.
وأوضح المتحدث باسم جوتيريش أن روسيا تتحمل المسؤولية عن الهجوم.
كانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد ذكرت اليوم الخميس في منشور عبر منصة "إكس" إن روسيا هاجمت أهدافا مدنية عمدا وبوحشية، وهي مقهى ومتجر في قرية هروزا في حي كوبيانسك في خاركيف ،ماأسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة ستة آخرين، من بينهم طفل.
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