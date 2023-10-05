مصر تهنئ المغرب على الفوز باستضافة كأس العالم 2030

مصراوي

توجهت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، بخالص التهاني للمملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوزها باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، كثاني دولة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي الهام، معربة عن ثقتها في قدرة الأشقاء بالمغرب على تنظيم البطولة، وتمنياتها للمملكة المغربية وشعبها الشقيق بالتوفيق والنجاح ودوام الرفعة والازدهار.

كما هنأت مصر دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين على فوزهما مع المغرب باستضافة ذات البطولة، متمنية لهما خالص النجاح والتوفيق في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.

هذا، ومن ناحية أخرى، وجهت مصر التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة إعلانها النية للترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2034، معربةً عن خالص تمنياتها للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق بدوام التوفيق والترقي.