"عليكم التخلص من غطرستكم".. بوتين يهاجم أمريكا بسبب تحذيراتها الدائمة
وكالات
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة كيفية التصرف.
وتابع بوتين، أنّ روسيا سترد على أي هجوم نووي من أي طرف آخر ولن يسمح له بالبقاء.
وخاطب بوتين، الولايات المتحدة، خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي، قائلا: "طوال الوقت نسمع (عليك أن) و(لا بد لك من) و(نحذرك بجدية). من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم"، بحسب وكالة "رويترز".
وقال بوتين، إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة وإنها مستعدة "للتعاون البناء"، بينما نسي الغرب معنى المساومة ويصور أي دولة تقف ضده عدوا، وضرب بالصين والهند والدول العربية مثالا على ذلك.
وفي نفس السياق، كرر بوتين موقفه بأن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، لكنها أطلقت "عملية عسكرية خاصة" لمحاولة وقفها.
وقال الرئيس بوتين إن روسيا، وهي أكبر دول العالم مساحة، لم تكن بحاجة إلى انتزاع أراض من أوكرانيا، ذاكرا أن الصراع هناك بالتبعية ليس إمبرياليا ولا يتعلق بالأراضي، لكنه يتعلق بالنظام العالمي.
وأضاف أن الغرب، الذي فقد قوته المهيمنة والمحتاج إلى معاداة أحد على الدوام، قد فقد الاتصال بالواقع.
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