الكرملين: الغرب يواصل استخدام كييف ولا يخفي نيته للقتال حتى آخر جندي أوكراني
وكالات
قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الدول الغربية تواصل استخدام أوكرانيا ولا تخفي نيته القتال حتى آخر جندي أوكراني.
وقال المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، اليوم الخميس، "إنهم يواصلون استخدام الأوكرانيين كجنود منخفضي التكلفة، في الواقع، لم يعودوا يخفون حتى نية مواصلة القتال حتى آخر أوكراني".
وتابع بيسكوف، عاجلاً أم آجلاً سوف يتوقف الأوكرانيون عن الإعجاب بالطريقة التي يتم استخدامهم بها من قبل الغرب.
وتدعم بعض الدول كييف بإمدادات الأسلحة والتبرعات والمساعدات الإنسانية والعقوبات ضد موسكو.
وفي فبراير 2022 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت بهما موسكو سابقًا كدولتين ذات سيادة.
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