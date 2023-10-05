أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 280 ألف جندي منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 280 ألفا و 470 جنديا، من بينهم 580 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الأربعاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4757 دبابة و 9052 مركبة قتالية مدرعة و 6643 نظام مدفعية و 804 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و 540 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و 316 مروحية، و 8980 من المركبات وخزانات الوقود، و 20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 5129 طائرة مسيرة، و 948 من وحدات المعدات الخاصة و 1530 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.