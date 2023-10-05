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BBC

إصابة 190 شخصًا في إعصار كوينو بتايوان (فيديو)

12:48 م الخميس 05 أكتوبر 2023

إعصار كوينو بتايوان أرشيفية

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وكالات

اجتاح إعصار "كوينو" جنوب تايوان اليوم الخميس، مصحوبًا برياح شديدة وعواصف ممطرة، ما أدى إلى إصابة 190 شخصًا دون سقوط قتلى.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن إدارة الإطفاء فى تايوان قولها "إن معظم المصابين يقيمون في مدن على طول الساحل الغربي، بما في ذلك تايتشونج، وتاينان، وكاوشيونج.

ومن المتوقع أن يضعف الإعصار مع استمرار تحركه غربًا نحو مقاطعتي قوانجدونج وفوجيان في جنوب الصين".

وتقع تايوان في منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثاني إعصار يصل إلى اليابسة خلال 4 سنوات.

وضرب إعصار هايكوي الجزيرة في أوائل سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات.

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إعصار كوينو تايوان رياح شديدة عواصف ممطرة

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