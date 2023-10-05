إصابة 190 شخصًا في إعصار كوينو بتايوان (فيديو)
وكالات
اجتاح إعصار "كوينو" جنوب تايوان اليوم الخميس، مصحوبًا برياح شديدة وعواصف ممطرة، ما أدى إلى إصابة 190 شخصًا دون سقوط قتلى.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن إدارة الإطفاء فى تايوان قولها "إن معظم المصابين يقيمون في مدن على طول الساحل الغربي، بما في ذلك تايتشونج، وتاينان، وكاوشيونج.
إعصار " كوينو " يضرب بشده تايون في هذه اللحظات حيث صاحب الرياح الشديده امطار غزيره 🌀🇹🇼— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) October 4, 2023
تايوان الان⚠️ pic.twitter.com/9STjhnppH8
ومن المتوقع أن يضعف الإعصار مع استمرار تحركه غربًا نحو مقاطعتي قوانجدونج وفوجيان في جنوب الصين".
وتقع تايوان في منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثاني إعصار يصل إلى اليابسة خلال 4 سنوات.
وضرب إعصار هايكوي الجزيرة في أوائل سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات.
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