وكالات:

بعد أيام من صدور تقرير علمي يفيد أن الأرض خرجت عن السيطرة، أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي اليوم الخميس أنّ شهر سبتمبر المنقضي كان الأكثر حرّاً على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة على مستوى العالم.

وتخطّى سبتمبر الرقم القياسي السابق المسجّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وقال المرصد إنّ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال سبتمبر بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي حالة شاذة غير مسبوقة إذ إنّها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة بين 1850-1900، أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

وأعلن المرصد في تقريره الشهري أنّ معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجات مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية.

وقال المرصد إنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأضاف أنّ هذا المعدّل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائداً في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

يذكر أنّ اتفاقية باريس المناخية وضعت هدفاً طموحاً يتمثّل في وقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة حرارة سطح الكوكب خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، ما يعني أن الأرقام التي نشرها كوبرنيكوس تعني أنّ العالم بات أقرب لبلوغ هذا الحدّ الأقصى.

كما وصل الجليد البحري في أنتاركتيكا إلى أدنى مستوى تاريخي في سبتمبر، حيث غطى مساحة أقل بنسبة 9% من الجليد البحري في المتوسط من عام 1991 إلى عام 2020 وفي القطب الشمالي، بلغ الجليد البحري في سبتمبر خامس أدنى مستوى له.

ومن حيث هطول الأمطار، كانت الصورة مختلطة في سبتمبر. وشهدت أجزاء كبيرة من غرب أوروبا أمطارا أكثر من المعتاد وكانت هناك فيضانات في اليونان وليبيا نتيجة للعاصفة دانيال التي ضربت البحر المتوسط. لكن أجزاء أخرى من أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك وآسيا الوسطى وأستراليا سجلت أكثر شهور سبتمبر جفافا منذ بدء التسجيلات.

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