مقتل 14 شخصًا جراء الفيضانات في الهند (فيديو)

نيودلهي - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 100 آخرين بعد وقوع فيضانات غامرة في الهند.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن معلومات من السلطات اليوم الخميس أن 14 جسرا تضرروا بشدة أو انهاروا. كما غمرت المياه عدة قرى.

كما تضرر طريق سريع، واضطربت شبكة التليفون المحمول في عدة مناطق بولاية سيكيم بشمال شرق البلاد.

Flash Flood Alert Issued In #Sikkim After Cloudburst pic.twitter.com/fFt9YXLvVH — NDTV (@ndtv) October 4, 2023

وحوصر نحو 3000 سائق من مناطق أخرى في هذه المنطقة بسبب الفيضانات.

وقال الجيش إنه تم العثور على شخص حيا من بين 23 شخصا تم تسجيلهم على أنهم مفقودين.

وقد هطلت أمطار غزيرة على ولاية سيكيم، مما أدى لزيادة مستوى نهر تيستا .

وطلبت السلطات من سكان سيكيم أن لا يقتربوا من النهر. وستظل المدارس في مناطق بالولاية مغلقة حتى نهاية الاسبوع، بحسب وسائل إعلام محلية.