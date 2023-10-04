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BBC

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس وسط اشتباكات عنيفة

11:44 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وقالت المصادر، إن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت خلال تصدي المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال، بينما أشعل الشبان الإطارات المطاطية في أكثر من منطقة في المدينة.

وأوضحت المصادر، أن المقاومين أمطروا قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وتمكنوا من إعطاب آلية لجيش الاحتلال خلال الاشتباكات المسلحة على شارع روجيب شرق نابلس.

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