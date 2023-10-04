البعثة الأوروبية تدعم إنشاء آلية موحدة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بليبيا

طرابلس- (د ب أ)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، انضمامها إلى البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد بشأن إنشاء آلية ليبية موحدة، للتعامل مع تداعيات الفيضانات في شرقي البلاد.

وأعربت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني عن تأييدها القوي لدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للتعامل مع تداعيات الفيضانات المدمرة في شرقي ليبيا، وحثت القادة الليبيين للاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية الرسمية"وال".

وشددت البعثة الأوروبية، على ضرورة التنسيق بين هذه الآلية والشركاء المحليين والوطنيين والدوليين، لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والخاضعة للمساءلة ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة.