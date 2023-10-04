الخارجية الجزائرية تنفي بيان منسوب إليها بشأن مالي

الجزائر- (د ب أ)

فنّدت وزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء في بيان، ما جاء في وثيقة مزيّفة منسوبة إليها حول الوضع في مالي.

وجاء في البيان:"لقد تبيّن تداول بيان حول مالي، منسوب بهتانا إلى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج".

وتابع البيان "وعليه، تكذّب الوزارة بشكل رسمي أية علاقة مع هذا التعبير عن الموقف المزعوم".

وأضاف البيان أنه "وبالتالي، يعتبر هذا البيان بمثابة تحذير للقرّاء لما قد تلحقه هذه الوثيقة المزيفة من ضرر".