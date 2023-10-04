اليونان تعلن استعدادها لتوفير طريق بديل للقمح الأوكراني

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قال وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسي، إن اليونان مستعدة لتوفير طريق بديل للقمح الأوكراني وغيره من الحبوب، عبر ميناءيها الشماليين في سالونيك وألكسندروبولي.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية، أن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البلاد على البحر الأسود انهارت، ويتم تكريس مجهودات كثيرة خلف الكواليس لإيجاد بدائل للصفقة وذلك لأن أوكرانيا تشكل أهمية حيوية بالنسبة للإمدادات العالمية من الحبوب.

وانخرطت اليونان في محادثات في بروكسل وكذلك في المملكة المتحدة، التي تلعب دورا مهما في صنع القرار بشأن أوكرانيا وتدعو الخطة اليونانية التي تمت صياغتها إلى نقل المنتجات بالقطار عبر رومانيا وبلغاريا إلى سالونيك وألكسندروبولي.

وستلعب السفن التجارية المملوكة لليونان دورا مهما للغاية في نقل الحبوب، كما فعلت عندما كان التصدير عبر البحر الأسود ممكنا.

لكن في حين أن الميناءين اليونانيين يمكنهما استضافة السفن اللازمة لنقل الحبوب، إلا أن هناك قيود على قدرة شبكة السكك الحديدية في شمال اليونان.

وقد يكون تنفيذ الخطة أيضا بمثابة حافز لتسريع عمليات تحديث السكك الحديدية المطلوبة، مثل الخط من ألكسندروبولي إلى أورمينيو، وهي المحطة الأخيرة قبل بلغاريا، والقريبة جدا من الحدود التركية أيضا. وأخبر جيرابيتريتيس زملاءه في الاتحاد الأوروبي أن اليونان مستعدة للمساهمة في إيجاد حل وركز على "العواقب الوخيمة" لانهيار الاتفاقية مع روسيا، خاصة بالنسبة لدول الجنوب العالمي.